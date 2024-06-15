Громкое дело о задержании владельца спиртзавода расследуется в Шымкенте

В Шымкенте расследуется громкое и одновременно запутанное дело о подпольном цехе по изготовлению и реализации контрафактной алкогольной продукции. По данным прокуратуры, несколько жителей мегаполиса решили заработать на продаже высокоградусных напитков, обойдя закон.

Осуществить замысел предприимчивым бизнесменам не удалось, их бизнес «накрыли» сотрудники департамента экономических расследований. Сырьё предприниматели приобретали на спиртзаводе. Туда опер-группа тоже нагрянула с проверкой и обнаружила грубые нарушения.

Руководитель спиртзавода решил замять дело и откупиться, чтобы уйти от уголовной ответственности. За покровительство со стороны органов уголовного преследования он готов был заплатить 20 тысяч долларов и один миллион тенге. В итоге фигурантов дела стало больше. Организаторов подпольного цеха обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, а руководителя спирт завода в даче взятки в крупном размере.

Бауржан Карманов, заместитель начальника первого отдела прокуратуры г. Шымкента: «В ходе досудебного расследования установлено, что жители Шымкента приобретали спирт на заводе для дальнейшего производства поддельной алкогольной продукции.

В этой связи органом следствия проведена проверка деятельности спиртзавода, в ходе которого установлен факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтённого спирта. Кроме того, выявлены обстоятельства незаконной отгрузки неучтённого спирта в праздничные и выходные дни, что повлекло нарушение «Правила хранения и реализации этилового спирта». Досудебное расследование продолжается, иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 разглашению не подлежит».