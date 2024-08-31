В Шымкенте выявили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

В Шымкенте выявили подпольный цех где производили контрафактный алкоголь под известными брендами. Сотрудники департамента юстиции и полиции Шымкента задержали местного жителя, который организовал нелегальное производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции. Подозреваемый использовал популярные бренды.

«На территории Каратауского района в цехе задержан гражданин, который производил контрафактный алкоголь. Изъято вещественных доказательств в количестве 42705 единиц и 3000 литров жидкости для разлива спиртных напитков. Департаментом юстиции по выделенному материалу проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 158 кодекса об административных правонарушениях по факту незаконного использования товарных знаков», — говорит Мейиржан Исабеков, заместитель руководителя департамента юстиции г.Шымкента.

Материалы дела уже переданы в суд. Употребление контрафактной продукции может быть вредно для здоровья, так как оно может содержать токсичные вещества.