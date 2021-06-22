В совещании участвовали представители Департамента базовых отраслей и экологии НПП РК «Атамекен», Министерства энергетики РК, руководитель Департамента Агентства РК по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области, заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства, представители ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и ТОО «PETROSUN», а также предприниматели Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и города Шымкент.

Представитель Министерства энергетики РК пояснил, что на сегодняшний день в южные регионы отгружено 20 тыс. тонн бензина и 8 тыс. тонн дизельного топлива. Это позволит полностью обеспечить потребности в ГСМ в южных регионах в течение недели.

Кроме того, крестьяне пожаловались на повышение цен на ГСМ и напомнили, что в нашем регионе уборочные работы начинаются раньше, чем в других областях.

По словам руководителя Департамента Агентства РК по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области Алиби Турысбаева, крупные перевозчики объяснили рост цен высокой стоимостью транспортировки топлива из других регионов. Департамент проведет аналитическую работу и примет меры в случае нарушений.

Региональная палата предпринимателей предложила Минэнерго ускорить организацию поставок дизельного топлива в регион для решения проблем аграриев с дефицитом топлива для экспорта скоропортящейся продукции.