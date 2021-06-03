Узбекистан и Казахстан увеличивают число рейсов между городами двух стран, сообщает Podrobno.uz.

Только за последний месяц авиакомпании ввели сразу несколько новых рейсов. Так, например, запущены регулярные перелеты между Самаркандом и Алматы, а также Туркестаном и Ташкентом.

Только за последний месяц авиакомпании ввели сразу несколько новых рейсов. Так, например, запущены регулярные перелеты между Самаркандом и Алматы, а также Туркестаном и Ташкентом.

Uzbekistan Airways и Air Astana будут с 9 июня выполнять полеты по 2 раза в неделю между Самаркандом и Алматы.

В направлении «Туркестан — Ташкент — Туркестан» авиакомпания Fly Arystan, входящая в состав авиакомпании Air Astana, с 21 июня будет выполнять рейсы по 2 раза в неделю.

С момента восстановления авиасообщения между двумя странами регулярные пассажирские рейсы осуществляются по маршруту Ташкент — Алматы (14 раз в неделю) и Ташкент — Нур-Султан (6 раза в неделю) авиакомпаниями Uzbekistan Airways и Air Astana.