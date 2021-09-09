Для запуска рейсов ожидается решение российской стороны.

На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан было разрешено увеличение рейсов между Казахстаном и Россией, сообщает КГА.

Так, количество регулярных рейсов между двумя странами планируется увеличить с 11 до 33 рейсов в неделю по маршрутам Нур-Султан – Москва, Алматы – Москва, Шымкент – Москва и Караганда – Москва.

С казахстанской стороны полеты будут выполняться казахстанскими авиакомпаниями «Air Astana» и «SCAT».

Для начала выполнения дополнительных регулярных рейсов между Казахстаном и Россией необходимо решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с Департаментом государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) проводится соответствующая работа по данному вопросу.

При положительном решении российской стороны рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.