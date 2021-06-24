Жилой массив Кайнар булак на территории Каратауского района будет обеспечен качественной электроэнергией в 2022 году.

Об этом в ходе встречи с жителями данного жилого массива, сообщил руководитель управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкент Б.Булатбеков.

Стоит отметить, жители Кайнар булака выразили недовольство по поводу того, что жилой массив не обеспечен природным газом, качественной электроэнергией и питьевой водой. В связи с этим специалисты отрасли выслушали требования жителей, ознакомили с запланированными работами по инфраструктуре и провели разъяснительную работу.

В частности, по электроснабжению жилого массива Кайнарбулак в настоящее время определена подрядная организация и начаты строительные работы. В 2022 году строительные работы планируется завершить полностью. В результате население будет обеспечено качественной электроэнергией.

Также разрабатывается проектно-сметная документация на обеспечение жилого массива природным газом и питьевой водой. В настоящее время по конкурсу государственных закупок определено ТОО «МПК проект», которое будет вести строительство. В 2022 году, получив экспертное заключение на проект, будут предлагать выделить средства из бюджета на проведение строительных работ. Строительные работы будут проведены в 2022-2023 годах.