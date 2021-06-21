Жительницу Шымкента привлекли к ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

19 июня в Управление полиции Абайского района ДП г.Шымкента от жителя поступило сообщение о том, что во дворе одного из жилых домов находится женщина в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции оперативно приняли соответствующие меры. Стражи порядка установили гражданку и доставили ее в центр временной адаптации и детоксикации.

Полицейские напоминают, что распитие спиртных напитков или появление в состоянии опьянения в общественных местах влечет административную ответственность.