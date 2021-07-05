5 медалей завоевали казахстанские школьники на XXV Международной Балканской олимпиаде по математике. В копилке отечественной сборной два золота, одно серебро и две бронзы.

Олимпиада проходила в онлайн-формате с 29 июня по 5 июля в Молдове. В интеллектуальном конкурсе участвовали 132 школьника из 22 стран мира.

Казахстан представляли шесть школьников из Нур-Султана, Алматы и Павлодара. Участники являются победителями заключительного этапа Республиканской олимпиады. Национальную сборную к соревнованиям готовили опытные педагоги и тренеры. В общекомандном зачете Казахстан занял третье место.

Ученик алматинской школы Байшуак Райымбек продемонстрировал блестящие знания, набрав в ходе олимпиады 40 баллов из 40 возможных. Таким образом, обладателями золотых медалей стали Байшуак Райымбек и Юркевич Мирон, серебряной – Нагашбек Мухаммед, бронзовых – Байжанов Султанбек и Нурланов Дамир.

«Результаты, которые показывают наши школьники на международных олимпиадах, демонстрируют качество их знаний, уровень преподавания в школах, подготовленности тренеров и отношение родителей к таким важным интеллектуальным соревнованиям. Со своей стороны, мы также продолжим создавать все условия для того, чтобы казахстанские ученики могли и дальше становиться лучшими на международных конкурсах, заявляя о себе всему миру. Поздравляю школьников с победами и желаю покорять новые высоты, достойно представляя нашу страну», – заключил директор РНПЦ «Дарын» МОН РК Тимур Нуркешов.