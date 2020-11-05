Казахстанские школьники завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на международной олимпиаде, передает Otyrar.KZ.
Сборная команда Казахстана приняла участие на 37-й Балканской математической олимпиаде (Balkan mathematical olympiad). Олимпиада прошла в дистанционном формате с 31 октября по 5 ноября. Страной организатором выступила Румыния. В состязании приняли участие 154 школьника из 18 стран мира. Нашу страну на олимпиаде представили члены сборной команды из 6 учащихся.
Балканская математическая олимпиада является международным математическим конкурсом для обучающихся из европейских стран. Казахстан принял участие в олимпиаде как страна-гость.
По итогам 37-й Балканской математической олимпиады в копилке Казахстана две серебряные и четыре бронзовые медали:
Олжабаев Асылбек;
Сатубалдин Таир;
Бектемисов Тамирлан;
Сакенов Батырхан;
Тен Юрий;
Сам Фетуллах.
Поздравляем членов сборной команды, их родителей и учителей с победой!