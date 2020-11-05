Казахстанские школьники завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на международной олимпиаде, передает Otyrar.KZ.

Сборная команда Казахстана приняла участие на 37-й Балканской математической олимпиаде (Balkan mathematical olympiad). Олимпиада прошла в дистанционном формате с 31 октября по 5 ноября. Страной организатором выступила Румыния. В состязании приняли участие 154 школьника из 18 стран мира. Нашу страну на олимпиаде представили члены сборной команды из 6 учащихся.

Балканская математическая олимпиада является международным математическим конкурсом для обучающихся из европейских стран. Казахстан принял участие в олимпиаде как страна-гость.

По итогам 37-й Балканской математической олимпиады в копилке Казахстана две серебряные и четыре бронзовые медали:

Олжабаев Асылбек;

Сатубалдин Таир;

Бектемисов Тамирлан;

Сакенов Батырхан;

Тен Юрий;

Сам Фетуллах.

Поздравляем членов сборной команды, их родителей и учителей с победой!