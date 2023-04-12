Выросли цены на бензин и топливо

На заправках установили новые цены на топливо, передает OTYRAR.

12 апреля в Казахстане вступает в силу приказ министра энергетики на установление предельных цен на продажу топлива. Так, стоимость бензина марки Аи-92 и Аи-93 установлена в размере 205 тенге за литр — вместо прежних 187 тенге. Дизельное топливо — 295 тенге за литр. Правда, это цена для казахстанских водителей. Они могут рассчитывать на 100 литров в сутки.

Для водителей грузовых машин и автобусов, разрешённый объем — до 300-сот литров.

Ранее, в зависимости от региона, стоимость дизтоплива для казахстанских водителей составляла 230 — 260 тенге за литр.

«Цена кошмарная я считаю, но если для меня как обычного жителя это дорого без слов, но на дизеле ездят и те машины которые возят продукты, мебель, разные товары, наверное это повлечет повышение цен и всего этого», — говорит водитель.

«На фоне того, что все дорожает, сильная инфляция в стране, и сейчас на фоне подорожания бензина тоже будет инфляция на остальных продуктах», — говорит автолюбитель.

Несмотря на обновлённые цены, на заправках страны до сих пор наблюдается нехватка дизтоплива. На некоторых автозаправочных станциях вывесили таблички — дизеля нет. С бензином ситуация стабильная.

Казахстанцы опасаются, что рост цен на топливо приведет к подорожанию продуктов питания. В том, что товары первой необходимости все-таки станут стоить дороже, уверены и работники самой сферы торговли, которые заявляют, что каждый раз, когда дорожали ГСМ, росло в цене и все остальное.