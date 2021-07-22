ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

22 июля в 12:00 часов руководитель управления здравоохранения города Шымкент Бакытжан Позилов ответит на вопросы жителей в прямом эфире на странице акимата города Шымкент в Instagram @akimat_shymkent, передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Если у вас есть вопросы, касающиеся сферы здравоохранения, оставьте комментарий под этим постом. Кроме того, свои вопросы руководителю управления вы можете задать в прямом эфире.

Прямой эфир будет доступен на странице акимата города в Instagram @akimat_shymkent. На все вопросы, поступившие через социальные сети, будут даны ответы.