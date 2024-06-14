Бакытжан Позилов стал депутатом маслихата со второй попытки

В маслихате Шымкента пополнение — в ряды депутатов вступил главный врач городской больницы №2 Бакытжан Позилов, передает OTYRAR.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня, на очередной сессии маслихата. Там народному избраннику и вручили депутатский мандат. Теперь Бакытжан Позилов будет состоять в комиссии по социально-культурному развитию. Всего в маслихате Шымкента числятся 32 депутата. Как стало известно двое из них сложили свои полномочия: это Жанар Бекетаева и Мерлан Керимжанов. На одно из двух мест и был назначен Бакытжан Позилов.

К слову, это его не первая попытка стать народным избранником. Еще в феврале прошлого года он активно, но безуспешно участвовал в предвыборной агитации.

Напомним, Бакытжан Позилов руководил управлением здравоохранения в самый сложный пандемийный период: с октября 2020 по апрель 2022 года. В народе его даже прозвали «борцом с коронавирусом» за активную деятельность и высокие темпы вакцинации населения. В середине апреля 2022 года Позилов объявил о своем уходе в связи с семейными обстоятельствами. В августе 2023 года он возглавил Фосфорную больницу.