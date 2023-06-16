Врач из Шымкента спас девушку в самолете

Экс-руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Пазилов спас девушку, когда пассажирке на борту авиарейса Шымкент — Алматы стало плохо.

Редакция издания связалась с врачом, Пазилов коротко рассказал, что произошло на борту.

«Это произошло на борту самолета, ранний рейс у нас был. Мы сели в самолет и полетели. Вдруг командир борта, объявил в рубку. Он спрашивал есть ли, врач на борту. Одной из пассажирок стало плохо якобы. Я откликнулся и сразу побежал к пациенту. Очень круто сработали и стюардессы, я работал долгое время на скорой и могу оценить работу тех, кто оказывает первую помощь», — говорит Пазилов.

Как стало известно, у пациентки упало давление, при этом пассажирка начала паниковать.

«Уважаемые журналисты, я ничего сверхъестественного не делал, это моя обязанность помогать. Мне с утра столько журналистов позвонили. Девушке стало плохо, мы помогли. Да даже не я, а бортпроводницы этого рейса. Все слаженно и быстро. В такое время важно не паниковать, мы сели. Забежали сразу врачи на борт и забрали пациента», — говорит врач.

Бакытжан Пазилов хотел выразить благодарность бортпроводникам самолета и пассажирам, которые не остались в стороне и слаженно пытались помочь. Как стало известно, девушка себя чувствует хорошо, медики после осмотра отпустили ее домой.