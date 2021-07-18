Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области по досудебному расследованию задержан заместитель руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ» города Арысь, сообщает Антикор.

«Должностное лицо в группе с физическими лицами, подозревается в хищении бюджетных средств в период 2018-2021 гг., путем незаконного перечисления своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных.

В следствие чего, ущерб государству причинен предварительно на сумму свыше 160 млн.тенге», — говорится в официальном сообщении.

Похищенные денежные средства выделялись в рамках программы «государственная адресная социальная помощь» для выплат малообеспеченным лицам (семьям) города Арысь и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий.

Расследование продолжается.