В Аль-Фарабийском районе города Шымкент началось строительство 9 спортивных и детских игровых площадок.

С ходом строительства объектов во дворах многоэтажных домов № 11, 12, 13/1, 13/А ознакомился аким района Рашид Мынбаев. Он посетил микрорайон Отырар. Аким встретился с жителями и выслушалл все их предложения, которые будут учтены подрядной организацией.

До конца года в Аль-Фарабийском районе планируется построить 27 новых спортивных и детских игровых площадок.

14 из них будут установлены в рамках проекта «Бюджет народного участия». Параллельно со строительством игровых площадок благоустроустроят дворы.

Для создания комфортных условий для населения устанавливаются беседки, новые скамейки и элементы для занятий спортом, а также мусорные площадки.