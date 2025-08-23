Спорт у нас во дворе

Мне никогда бы не пришла мысль поднять эту тему, если бы этот вопрос не подняла наша постоянная читательница – участница вокальной группы «Южный город» Людмила Саночкина.

Именно она не поленилась прислать мне примерно такое голосовое письмо: «Я живу в Шымкенте в 12 микрорайоне. Осенью прошлого года у нас во дворе установили спортивную площадку. Но практически я ни разу не видела, чтобы на ней кто-нибудь занимался, да и в других дворах, как я заметила, тоже. Мне, например, искренне жаль, что город на это дорогостоящее оборудование потратил немалые деньги, чтобы горожане могли, не отходя от дома, поддерживать и улучшать свое здоровье, а люди этого не оценили по достоинству».

Если хочешь быть здоров

С тех пор я стала более внимательной, когда иду через дворы. Начала со своего.

Да, действительно, площадка есть, тренажеры тоже имеются, а народу нет. На тренажерах никто не крутится, не вертится, не улучшает своего здоровья. Нет на площадке гиподинамичной детворы, которая, казалось бы, должна буквально передраться за право оседлать заманчивые красочные приспособления.

Однажды, правда, увидела пожилого аксакала, который неспешно перебирал ногами педали тренажерного велосипеда. Но это было настолько необычное зрелище, что привлекло не только мое внимание. На отважного спортсмена смотрели все проходящие мимо, удивленно округляя глаза…

И вот как-то раз, вспомнив молодость (нас иногда заставляли подступать к случайным прохожим с блиц-опросами), я взялась выяснить мнение жителей о дворовом спорте. Нужны ли спортплощадки во дворах? Как часто на тренажерах занимаются ваши дети?

Большинство ответов было дружно «за». Конечно же, площадки нужны! И даже остро необходимы! Спасибо тем, кто позаботился о здоровье наших детей! И также дружно отвечали: нет, мои дети (ребенок) на площадке почти не бывают, у них много времени отнимает учеба, после школы они устают, а потом утыкаются в компьютер (планшет, телефон)… А вообще, это дело хорошее…

Ну, ладно, дети, у них хотя бы физкультура в школе предусмотрена, а что у нас со взрослыми? Я знаю, есть у нас апологеты здорового образа жизни, которые способны и дома оборудовать себе спортзал. Но таких, согласитесь, считанные единицы. Так почему же обычные граждане так системно игнорируют полезную и, что немаловажно, совершенно бесплатную услугу?

На этот вопрос мне подробно и убедительно ответила Майра К., домохозяйка: «Во-первых, у нас менталитет такой, не располагающий к спорту в общественных местах.

Вот, допустим, если ты занимаешься этим в фитнес-зале, это нормально, а если делать это в случайном необорудованном месте, то это как бы неприлично. Все равно, что выйти из дома в открытом купальнике: на пляже это в самый раз, а на улице – стыдище и непристойность. Ну нет у нас такой культуры, что тут поделаешь. Я не раз сама думала: вот пойду и позанимаюсь зарядкой во дворе, но как представила…

Увидят соседи и скажут: «Ну Майра с ума что ли сошла или делать больше нечего… Корячится на людях, как девочка, совсем стыд потеряла…»

Не очень оптимистично смотрит на дворовые затеи и Владимир П., экспедитор: «Как только у нас появились тренажеры, их тут же раскурочили вандалы. А детскую площадку оккупировали бомжи и великовозрастные подростки, которые распивают там спиртное и во весь голос сквернословят. Да и на площадке стоит такая вонь, что не только дети, но и взрослые обходят ее стороной…»

«Я бы тоже во дворе занимался спортом, но для этого нужен какой-то толчок, – сказал Хайрулла М., водитель-дальнобойщик. – И часто таким стимулом выступает пример других людей. Однажды увидел, как мой сосед вышел утром подтягиваться на турнике, и я тоже вышел. К сожалению, больше к нам никто не присоединился, да и сосед со временем перестал сюда ходить.

У нас сейчас никто не пропагандирует и не поощряет физкультуру, как было раньше. Я еще помню советские времена, когда из каждого радиоприемника звучала музыка утренней зарядки. И на работе проводились физкультурные пятиминутки. Сейчас ничего этого нет, может, поэтому народ стал такой хилый?..»

Светлана С., студентка колледжа, считает, что установка тренажеров во дворах – это выбрасывание денег на ветер: «Если человек хочет заниматься спортом, иметь красивое упругое тело, то он найдет, где этим заниматься, запишется в фитнес-клуб, будет делать утренние пробежки… Ему уличные тренажеры ни к чему. Если у вас лишний вес, плохая координация движений, вряд ли вам захочется выставлять свои недостатки на всеобщее обозрение. Так что не думаю, что общественные тренажеры хоть кому-то помогут улучшить здоровье».

Гульнара М., парикмахер: «Вот я недавно была в Стамбуле. Там тренажеры установлены прямо на центральных улицах, и люди постоянно ими пользуются! В хорошую погоду почти все снаряды заняты, ни одного свободного не найдешь! А у нас народ какой-то дикий. Это парадокс: хвастаются друг перед другом, что ходят на дорогой фитнес, или вот подруга купила домой беговую дорожку, 170 тысяч тенге стоит, а то, что под носом бесплатно простаивает, никто у нас не ценит».

В общем, безрадостный был разговор, без всякого спортивного энтузиазма.

Попыталась выяснить: кому принадлежат эти тренажеры, кто отвечает за их сохранность? Наш многолетний домком Наталья Петренко говорит, что они совершенно бесхозны: «Несколько лет назад установил их у нас акимат, и почти сразу кое-что сломали. У меня был номер телефона, по которому можно было обратиться насчет ремонта, но никто не отвечал. Несколько раз лично выгоняла со спортивной площадки шумных алкашей, но разве я могу одна справиться с охраной общественной собственности? Ведь площадка не огорожена, доступ к ней свободен – заходи и делай что хочешь! Несознательные у нас люди – вот в чем проблема!»

Чтобы деньги не пропали зря

И только одна из собеседниц сказала, что боится пускать ребенка на тренажеры из-за потенциальной травмоопасности: «Однажды прямо на моих глазах ребенку на тренажере оторвало половину пальца. Его мама, моя знакомая, тогда ходила по всем инстанциям, даже в прокуратуру обращалась, но в заключении ей сказали, что это несчастный случай, была нарушена техника безопасности, а тренажеры безопасные и полностью соответствуют всем нормативам и требованиям.

Правда, было отмечено, что надо бы где-то вывешивать предупреждение об опасности «попадания пальцев между подвижными частями тренажера и свободный доступ к нему».

Но кто должен вывешивать эти предупреждения? Кто должен отвечать за безопасность детей? Мне скажут: за безопасность должны отвечать родители, кто же еще?! А я целый день на работе, кручусь как белка в колесе, вечером надо стирать, убирать и готовить еду. И я не одна такая. Когда мне выходить с ребенком гулять во дворе и следить за его безопасностью?»

Получается, какой-то замкнутый круг. Государство тратится на благоустройство дворов, заботится об организации досуга и здорового образа жизни, а траты эти и благие намерения, по большому счету, востребованы не до конца. Как устранить этот дисбаланс? Что можно сделать для улучшения ситуации?

Сначала поговорим о нормативах. Об этом говорится, что «в Шымкенте, как и в других городах, нормативы для уличных тренажеров НЕ установлены на законодательном уровне в виде конкретных числовых значений. Но есть общие рекомендации и принципы, которых следует придерживаться при организации и использовании уличных спортивных площадок.

Безопасность. Тренажеры должны быть установлены на ровной поверхности, с достаточным пространством вокруг для тренировок и предотвращения травм. Расстояние между тренажерами должно быть не менее метра.

Доступность. Площадки должны быть доступны для всех возрастных групп и уровней физической подготовки.

Разнообразие. Желательно наличие тренажеров для разных групп мышц, чтобы тренировки были комплексными.

Информативность. На площадке должна быть размещена информация о правилах использования тренажеров и технике безопасности.

Регулярность и планирование тренировок. Для достижения результатов рекомендуется заниматься два-три раза в неделю. Перед каждой тренировкой необходимо проводить разминку. Важно учитывать собственные возможности и постепенно увеличивать нагрузку. Не стоит перегружать себя, особенно в начале занятий.

Хотя «тренажерных» нормативов в строгом смысле слова нет, важно придерживаться общих принципов безопасности и эффективности при организации и использовании уличных тренажеров, чтобы они приносили пользу и удовольствие».

У меня лично создалось мнение, что тренажеры – дело серьезное, ответственное и без какого-то организующего «толчкового» начала здесь не обойтись. Кто, например, будет во дворе размещать рекомендуемую информацию о правилах использования? Кто будет следить за техникой безопасности? Кто, наконец, будет руководить последовательностью, регулярностью и планированием всех этих богоугодных занятий?

Та же самая Людмила Саночкина, инициатор поднятой темы, считает, что желательно, причем на общегородском уровне, проводить какие-то мероприятия по популяризации такого дворового спорта, может, в рамках каких-то спортивных праздников. Или привлечь спортсменов-энтузиастов и волонтеров, включить этот вопрос в работу городских отделов, курирующих спорт и физическую культуру… Просто жалко смотреть, как это дорогое и очень полезное спортивное оборудование стоит без дела, ржавеет и разваливается на глазах.

А я думаю, что никакие отделы спорта, призывы, увещевания и разовые акции здесь не помогут. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Самое реальное – решить вопрос на местном локальном уровне. Обсудить его на общем собрании или в общедомовом чате. Может, стоит нанять специального человека, который два-три раза в неделю проводил бы занятия на тренажерах с вашими детьми? И следил бы за их безопасностью? И написал и вывесил бы, в конце концов, какую-то инструкцию по применению и правилам использования? Может, решить проблему вскладчину?

Уверена, обойдется недорого. А вы там крутитесь дома как белки в колесе. Зато дети будут здоровы и хоть ненадолго забудут про телефон…

Елена Летягина