Современные площадки в Абайском районе: комфорт и безопасность для детей

В этом году в рамках проекта «Бюджет с участием населения» в Абайском районе запланировано строительство 20 детских игровых площадок и 2 современных спортивных площадок.

На данный момент завершены работы по обустройству спортивной площадки на улице Абдраманова в микрорайоне Самал-3, и она уже открыта для местных жителей.

Подрядной организацией выступило ТОО «BAK Construction Group».

Также завершено строительство игровых и спортивных площадок на улице Нуржол в микрорайоне Асар-2.

Эти объекты уже переданы в пользование жителям района. Строительные работы выполняла компания «Бадам-Кум LTD».

Проект «Бюджет с участием населения» направлен на активное вовлечение граждан в процесс бюджетирования и распределения средств на социально значимые проекты.

Благодаря этому проекту жители района имеют возможность участвовать в решении вопросов благоустройства и развития инфраструктуры.

В результате, новые площадки стали настоящими центрами притяжения для детей и взрослых, предоставляя возможности для активного отдыха и занятий спортом.

Площадки оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного времяпрепровождения.

Спортивные зоны оснащены современным оборудованием для тренировки различных групп мышц, а детские игровые площадки включают разнообразные игровые элементы, которые способствуют развитию моторики и воображения у детей.

В июле текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще 20 детских площадок, что позволит значительно улучшить условия для активного отдыха и спортивных занятий для жителей района.

Эти меры также способствуют улучшению общего качества жизни и повышению уровня удовлетворенности населения.

Пресс-служба акима города Шымкента сообщает, что строительство и благоустройство новых площадок осуществляется в соответствии с современными стандартами и с учетом пожеланий местных жителей.

В дальнейшем планируется продолжать работу в этом направлении, создавая комфортные и безопасные условия для отдыха и занятий спортом для всех возрастных групп.

Такие инициативы, как проект «Бюджет с участием населения», играют важную роль в развитии городской инфраструктуры и формировании благоприятной среды для жизни.

Вовлечение граждан в процессы планирования и реализации проектов способствует более эффективному распределению ресурсов и учету потребностей всех слоев населения.

С вводом новых площадок в эксплуатацию, Абайский район получает значительное улучшение в области инфраструктуры для спорта и отдыха, что положительно сказывается на физическом и эмоциональном здоровье жителей.