В аптечку входят термометр, 100 штук медицинских масок, антисептик для рук, лекарственные средства — ибупрофен и парацетамол.

В Шымкенте в целях борьбы с коронавирусной инфекцией семьям, получающим адресную социальную помощь, начали раздавать бесплатные аптечки.

Состав комплектов определен на основании Министерства здравоохранения РК, об этом сообщили в городском управлении занятости и социальной защиты.

Комплекты медицинских аптечек распространяются в сети магазинов торгового дома «Gramad» города Шымкент. Всего по списку предусмотрено 30 962 семьи.

Адреса торгового дома, закрепленного за распределением АСП:

Енбекшинский район, Жибек жолы 58, остановка «Кабиско», «Gramad Hypermarket».

Абайский район, Темирлановское шоссе 129, автовокзал «Бекжан»

Каратауский район, мкр. Кайтпас 1 улица Кошерова 10, рядом с магазином «Береке» и мкр. Нурсат Торговый дом «Шахан».

Лекарственные средства по Аль-Фарабийскому району в супермаркете Шахан-2, «Gramad supermarket» по улице Аргынбекова 124, в связи с проведением дезинфекционных работ, будут распределены только 14 июля. Далее аптечки можно будет получить в магазине «Gramad» по улице Жангельдина 3, остановка «Айгуль».