Указом Главы государства Омаров Сапархан Кесикбаевич освобожден от должности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, — говорится на сайте Акорды.

Напомним, что на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что «в связи с погодными условиями критическая ситуация сложилась в Мангистауской и Кызылординской областях. В одной Мангистауской области падеж скота достиг 3 тыс. голов. 1 тонна сена стоит в среднем 23 тыс. тенге, а в некоторых районах — 42 тыс. тенге. Мы знаем, к чему это может привести».