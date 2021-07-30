Лето — сезон отравлений. Когда на улице, как например в Шымкенте, +45, а то и все 50 на солнце, даже охлажденные продукты могут испортиться.

Специалисты говорят, пирожки или самса, которые продают в киосках, в жару должны храниться не дольше часа.

А вот готовые первые и вторые блюда, вроде борща, кауырдака и плова, хранить можно только в прохладном помещении. При комнатной температуре они могут простоять всего 2 часа.

Самые скоропортящиеся в летний период — молочные продукты, яйца и морепродукты. Сразу после покупки молока, творога и сметаны, долго разгуливать с ними по городу не стоит, лучше сразу отнести покупки домой. При этом в жару стоит отдать предпочтение магазинной молочке, нежели фермерской. Но и её нельзя хранить более трех суток, а в открытом виде и того меньше — всего одни сутки.

Большую опасность в жару представляет мясо, ведь это крайне благоприятная среда для размножения бактерий. Любой кусок, пролежавший в тепле всего полчаса может вызвать кишечную инфекцию. А вот морепродуктам достаточно и пятнадцати минут чтобы стать абсолютно непригодными для питания. Специалисты советуют брать эти товары замороженными или и вовсе отказаться от употребления в летний период.

Узнать, что продукты испортились можно изменению структуры и консистенции. Так например, на рыбе могут остаться вмятины, а овощи теряют свою упругость. У мяса же под воздействием жары появляется характерный зеленоватый оттенок и неприятный запах. А если у вас появились такие признаки отравления как тошнота, рвота и расстройство, тянуть с обращением к врачам не стоит.