Главный врач Шымкента рассказал, как обезопасить себя во время праздников от пищевого отправления, сообщает OTYRAR.

Ведь встречу нового года невозможно представить без вкусной, аппетитной и сытной еды. По статистике, в основном приятное времяпровождение в канун нового года портит пищевое отправление. Чтобы предотвратить его, глава горздрава советует шымкентцам контролировать качество употребляемой пищи.

«Примерно в конце декабря, в начале января мы ожидаем пациентов с отравлением алкоголем, с отравлением этанолом. Ещё есть пациенты которые попадают с диагнозом острый панкреатит или же острый холецистит из-за переедания или нарушения диеты. Поэтому нужно соблюдать диету, не переедать и не употреблять алкоголь», — рассказывает руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Бакытжан Позилов.

На брифинге Бакытжан Позилов говорил и о важности вакцинации. Несмотря на стабильную эпидситуацию в начале декабря, к концу месяца есть прирост заболевших. За прошедшие сутки в Шымкенте выявили 8 ковид инфицированных, 7 из них с симптомами и все 8 невакцинированы.

«На сегодняшний день 61 пациентов находится в стационаре. Из них 11 пациентов буквально утром были в реанимации. Пока вот начался брифинг поступил ещё один пациент, 5 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Все эти пациенты подключены к ИВЛ. Никто из них не получал вакцину первого и второго компонента»,- говорит Бакытжан Позилов.

В связи с этим, главный доктор Шымкента в преддверии праздников мечтает лишь об одном — о 100% вакцинации населения. Из-за пандемии, у горздрава планы на 2020 и 2021 год простояли, однако на грядущий год они грандиозные.

«В первую очередь мы собираемся оснащать все больницы. В 2022 году в городской детской клинической больнице будет открыта служба кардиохирургии, нейрохирургическая служба. Мы уже открыли онкогематологию, это я просто привожу один пример из всех больниц, таких примеров у нас будет очень много», — рассказывает Бакытжан Позилов.

Напоминаем, во всех поликлиниках города активно идет вакцинация, ревакцинация и вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин. По городу уже ревакцинированы более 14500 человек. Во всех 45 пунктах вакцинации прививают ежедневно.

Коркем Усибалиева