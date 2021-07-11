Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в грабеже.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что в торговом центре произошло ограбление. Установлено, что в помещение проник неизвестный и открыто похитил 93 сотовых телефона и 2 ноутбука, нанеся ущерб на сумму около 23 миллионов тенге. Полицейские зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 191 УК РК “Грабеж” и сразу же приступили к розыску подозреваемого.

Для раскрытия ограбления создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. Стражи порядка Сарыагашского РОП установили личность подозреваемого.

Им оказался местный житель, которого доставили в районный отдел полиции. Как выяснилось, ночью мужчина проник в торговый центр через дверь и, угрожая расправой сторожу, закрыл его в туалете. После чего похитил попавшие на глаза сотовые телефоны и ноутбуки, а затем скрылся с места преступления. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.