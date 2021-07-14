автобус

Объявление!

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 13 июля 2021 года № 21, в выходные и праздничные дни работа городского общественного транспорта будет приостановлена.

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