Напоминаем: В Шымкенте в выходные и праздники автобусы на линии не выходят
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В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 13 июля 2021 года № 21, в выходные и праздничные дни работа городского общественного транспорта будет приостановлена.
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