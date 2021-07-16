В Шымкентском зоопарке перевели львов в новый дом.

Теперь от посетителей их отделяет лишь прозрачная перегородка. 4-х летним хищникам новый дом понравился.

Стекла, которые отделяют людей от хищников, называются три́плекс. Их используют все учреждения Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов. Администрация Шымкентского зоопарка, установили данное стекло в новый дом для львов. Стекла прозрачные настолько, что создается ощущение, что еще миг и лев окажется рядом с тобой. Впрочем, это ощущение обманчиво – в прочности перегородки сомневаться не приходится. Теперь даже детям нестрашно подходить к диким кошкам.

«Мы по правилам техники безопасности по отдельности перевели двух львов в новый дом. Их зовут «Кайтпас» и «Кайсар», они раньше выступали в цирке, поэтому особых сложностей с переводом не было. Раньше львы жили в старом вольере, который был построен 40 лет назад. В зоопарке ведутся работы по реконструкции и как только работы по зоне Африка закончилась, мы приступили к вольерам для хищников», — рассказала Асем Уалиханова, заведующая отделом хищников.

Лев – любимое животное ветеринара зоопарка Нурсултана Турара. Мужчина лично участвовал в переводе хищников в новый вольер. Отлично изучивший характер этих представителей кошачьих, ветеринар говорит, что львы очень рады новому месту жительства. Нурсултан утверждает, при перевозке животные не пострадали – им не делали усыпляющих препаратов, ведь эта процедура ставит под угрозу жизнь диких кошек.

«Львов перевозили с помощью клетки. Специальные есть переносная клетка. Она получается на колесиках. Они спокойно вошли, потому что туда положили мясо, закрыли клетку и перевезли сюда по одному», — рассказал Нурсултан Турар, ветеринар зоопарка.

Львы в зоопарке теперь и вправду живут как цари зверей. Даже аномальную жару они переносят отлично, ведь у них есть собственный бассейн и деревья которые дают тень. К тому же смотрители регулярно поливают животных из шланга. К слову, в следующем году их старые дома снесут и на их месте начнется строительство новых вольеров.