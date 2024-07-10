В шымкентском зоопарке родился зубренок

В шымкентском зоопарке пополнение. Об этом представители зверинца написали у себя на странице в Инстаграм.

Родила одна из особенных жительниц зоопарка, представитель семейства полорогих — зубр. Как уверяют ветеринары, это один из исторических случаев среди зоопарков в мире.

«В первой четверти 20 века, из-за природных и чаще всего, антропогенных условий в Европе численность зубров упала всего до 30 голов. Согласно последнему отчету, численность зубров в 2023 году превысила 10 тысяч особей. Около 3000 из них обитают в заповедниках и зоопарках», — рассказали в зоопарке.

В настоящее время состояние нашего зубрёнка хорошее! Он уже начинает пробовать взрослую пищу! Мама-зубриха с малышом находятся под ежедневным наблюдением ветеринаров и биологов.

Зубры это дикие лесные быки. Самое большое копытное животное Европы. Длина их тела достигает 3,5 м, а высота превышает 2 м. А вес может достигать 1 тонны.

«Наш телёнок любит дождь и любит бегать кругами и резвиться, как и все малыши! Жители и гости нашего города имеют прекрасную возможность увидеть и понаблюдать за чудесным малышом и другими обитателями нашего зоопарка!», — рассказали в зоопарке.