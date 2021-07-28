Практически каждый второй взрослый казахстанец – привит первой дозой вакцины против КВИ – А. Цой.

На сегодняшний день в РК использовано 8,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения.

Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек.

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Министр здравоохранения Алексей Цой.

В прививочных пунктах имеется порядка 713 тысяч первого компонента и 1 млн 300 тысяч – второго компонента.

«99,9% заболевших – невакцинированы, это подтверждает безопасность и эффективность иммунизации», — сказал А.Цой.

На сегодня вакцинация – это единственный эффективный способ не избежать тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции.

В этой связи Министр попросил каждого казахстанца принять осознанное решение о вакцинации – защитить себя, своих близких и внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране.

«В условиях продолжающейся мутации коронавируса, это единственный способ защиты», — отметил А.Цой.