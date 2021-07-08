В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, одним из санитарно-противоэпидемических мероприятий предусмотренных Кодексом о здоровье является профилактические прививки.

Физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно находящиеся на территории РК, обязаны получать прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний (пункты 4 и 8 статьи 85 Кодекса), к их числу относится и профилактическая прививка против КВИ (в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612).

Правовые основания для обязательности вакцинации против КВИ для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с конституционной нормой, о том, что «государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека»(статья 31 Конституции).

Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция РК не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения.

Права и свободы могут ограничиваться лишь в целях защиты, прав и свобод человека и здоровья населения (пункт 1 статьи 39 Конституции).