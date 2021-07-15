Центры по обслуживанию населения г.Шымкент перешли на новый график работы, передает otyrar.kz.

Такое решение принято согласно постановлению главного санврача города Шымкент.

С 14 июля городские ЦОНы и СпецЦОНы будут принимать граждан с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу. Субботу и воскресенье нерабочие дни.

Прием граждан осуществляется только по предварительной брони.

Забронировать очередь можно на портале электронного правительства Egov.kz, по номеру 1414, в приложении eGov mobile или с помощью телеграм-бота EgovKzBot2.0.

При посещении ЦОНа необходимо соблюдать социальную дистанцию и надевать медицинские маски.