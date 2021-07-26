Сегодня в силу вступило Постановление №24 главного государственного санврача Шымкента, накладывающее новые ограничение на работу ряда объектов.

Согласно документу, медицинские организации, музеи, библиотеки, туристические компании, цветочные магазины, бесконтактные услуги будут работать в обычном режиме.

Детские кабинеты коррекции и образовательные центры будут работать в обычном режиме при заполняемости не более 15 человек в группе с приостановлением деятельности по субботам и воскресеньям.

Центры и салоны красоты смогут работать с 9 до 20 часов, работа в выходные приостанавливается.

Продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты и гипермаркеты будут работать в обычном режиме. Не продуктовые магазины площадью свыше 1000 квадратных метров будут работать с ограничением по времени с 8 до 20:00 и приостановлением в выходные. Крытые рынки смогут работать до 17:00, работа в выходные также запрещена.

Гостиницы и отели будут работать в обычном режиме с заполняемостью не более 80 процентов.

Общественный транспорт не будет курсировать в выходные дни. ТРЦ, торговые дома будут работать до 17 часов и не будут работать в выходные.

СПА-центры, бассейны будут действовать с 6 до 17:00 с приостановлением деятельности в выходные.

Бани будут работать в будни в обычном режиме. Сауны с ограничением с 6 до 17:00, и также действует запрет на работу в выходные.

Объекты общественного питания по типу столовых будут ограничены по времени с 9 до 17 часов при заполняемости до 50 процентов. Рестораны и кафе также ограничены по времени работы с 9 до 17 часов только по приложению Ashyq. Летние площадки будут работать с 9 до 20:00, не более 50 процентов. Работа в выходные дни запрещена.

Ознакомиться с постановлением можно по ссылке.