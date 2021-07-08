В Шымкенте в автосалоне Shym Auto Centre презентовали новичка для наших автодорог – автомобиль Chevrolet Equinox.

Желающие могут приобрести новинку, как за наличные, так и в кредит с опцией рассрочки через Евразийский банк на 2 года.

А еще можно провести тест-драйв и оценить его характеристики в деле. Менее чем 8 секунд это авто может набрать скорость до 100 км и это еще не все. Панель внутри салона расположена по специальной схеме, чтобы все было под рукой и ничего не мешало.

Цены доступные, модельный ряд автомобилей в салоне от 4 млн тенге и выше, также с гарантией обслуживания до 100 тыс км пробега или сроком на три года.

Заказы на данные автомобили поступают со всей области, но самыми активными оказались шымкентцы.

Если вы решили приобрести автомобиль Chevrolet Equinox, тогда торопитесь в

автосалон Shym Auto Centre по Тамерлановскому шоссе, 205, телефон 39 39 00

Авто в наличии есть. ПОКА… есть.