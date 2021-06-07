Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ.

За не исполнение данных требований предусмотрено административное наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года.

Согласно приказу министерства здравоохранения, нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы «Ashyq».

Так, данные системы являются подтверждением факта фиксации лиц с «красным» статусом при посещении ими общественных объектов, участвующих в проекте «Ashyq.

То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, согласно ст. 802 КоАП и принятия к нему мер административного взыскания.

Если гражданин заведомо зная о своем инфицированном статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге.

Следует отметить, что данные выгрузки платформы «Ashyq» фиксируются в единой информационной системе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех казахстанцев соблюдать карантинные требования и надеется на то, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение среди населения опасных инфекционных заболеваний, таких как КВИ.