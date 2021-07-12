Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает Оtyrar.kz со ссылкой на МВК ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19 .

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры по усилению карантинных ограничений в регионах, находящиеся в красной зоне.

Предписано приостановить:

междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»;

деятельность закрытых пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни запретить деятельность:

общественного транспорта;

объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, бассейнов за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, выставок за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок;

спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»;

образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития;

фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq».

В будние дни ограничить деятельность:

фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20-00 часов;

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18-00 часов;

объектов общественного питания, фудкортов участвующие в проекте «Ashyq» до 20-00 часов, не участвующие в проекте «Ashyq» — до 18-00 часов.

В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

На сегодня В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.