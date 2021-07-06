Сотрудники отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП города Шымкента ежедневно проверяют дорожные знаки на улицах города.

В результате проверки полицейские совместно с сотрудниками Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате города обновляют элементы дорожной инфраструктуры, пришедшие в негодность и которые стало плохо видно.

Так, к примеру, проведено изучение улицы Алибекова, после чего на нем были обновлены полосы пешеходного перехода.