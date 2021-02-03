Недавно городской зоопарк стал богаче на двух саванных зебр, которые прибыли к из Сарыагаша.

Это двухлетняя самка и самец, которому уже исполнилось 3 года.

До недавних пор они находились на карантине и получили все необходимые по протоколу ветеринарные процедуры. Аппетит и настроение у зебр хорошие.

«Новые жильцы» очень активные и привыкают к своему нынешнему месту жительства.

Есть только одно «но», у «полосатых» до сих пор нет имени…

На странице в Инстгарм shymkentzoo горожанам предлагают дать имена полосатым.

Авторов самых подходящих и запоминающихся двух имён для новых питомцев, ждёт презент от зоопарка!