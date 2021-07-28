В Шымкенте устроили петушиные бои. Это правоохранители выявили во время рейда по улице Новостроительная в селе Сайрам.

На видео оперативного видео видно, как из окна здания, специально предназначенного для петушиных боев, убегают некоторые из собравшихся. По данным департамента полиции, организатором игры оказался житель Шымкента.

Организатора петушиных боев могли бы привлечь к ответственности по статье 307 Уголовного кодекса страны. Однако на этот раз полицейские ограничились протоколом только по административному кодексу за нарушение карантина. По их словам, преступная деятельность здесь не установлена. Все потому что бои, мол, проводились без денежных ставок.

«23 июля 2021 года в ходе проведения рейда в населенном пункте Сайрам было выявлено что организовали петушиные бои с участием около 200 человек. В соответствии с постановлением главного санитарного врача собранные материалы направлены в санитарно-эпидемиологическое управление по статье 425 КоаП РК», — рассказал Макен Алтынбаев, заместитель начальника Каратауского РОВД Шымкента.