100 млн тенге успели заработать «серые» майнеры в Шымкенте за год.

Об этом сообщили сотрудники агенства по финмониторингу. На майнинговой ферме изъяли свыше 1000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-накопители, мобильные телефоны и документацию. Организаторов незаконного промысла задержали, ведется следствие.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Отметим, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны»