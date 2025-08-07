Азарт с перьями и кровью: в Шымкенте наказан организатор петушиных боев

Это не просто нелегальное развлечение, а жестокая и кровавая игра, где животные страдают ради чужого азарта.

В Шымкенте мужчина предстал перед судом за организацию петушиных боёв. Он проводил их тайно. На импровизированной арене раненые птицы, крики зрителей и нелегальные ставки.

Организатора привлекли к ответственности по статье «Участие, вовлечение или допуск к азартным играм». Суд признал его виновным и назначил наказание. Такие развлечения в Казахстане запрещены законом и считаются формой жестокого обращения с животными.

«В суде правонарушитель признал свою вину, раскаялся, указал, что не знал требований закона, пообещав больше не повторять подобные противоправные действия, просил суд не применять строгого наказания. Суд признал Т. Виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч тенге, с конфискацией игровых принадлежностей, денег, вещей и иных ценностей», — сообщили в пресс-службе суда г. Шымкента.