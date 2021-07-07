В отделении «Тассай» жилого массива «Сайрам» состоялась встреча с населением по вопросам питьевой воды.

Во встрече приняли участие заместитель акима Каратауского района А. Парманов, депутаты городского маслихата Л. Сулайманов и Ж. Танатарова, руководитель ГКП «ШымкентСуШар» С. Сатканбаев, ответственные специалисты городского управления сельского хозяйства и ветеринарии.

В ходе встречи депутат городского маслихата, индивидуальный предприниматель Л.Сулайманов отметил, что за счет собственных средств поможет привести в порядок скважину с водонапорной башней, обеспечить качественной питьевой водой 420 домов.

Кроме того, заместитель акима района А.Парманов сообщил жителям, что природный газ будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года, после завершения строительства автоматизированной газовой станции АГРС-3.

Помимо этого, в целях проведения среднего ремонта внутриквартальных улиц будут разработаны сметные расчеты и представлены в бюджет при его уточнении.