Полтора миллиона тенге грозит работодателю за допуск невакцинированного работника с середины июля.

Самому специалисту придётся заплатить, как минимум, 15 тысяч тенге. Что грозит нарушителям телеканалу «Астана» рассказали в Минздраве.

— Для руководителей, которые, не подчиняясь постановлению главного государственного санитарного врача РК, подпустили невакцинированных либо не прошедших ПЦР-тестирование каждые 7 дней, предусмотрено наказание АК РК ст. 462 либо 425, — пояснил Ержан Байтанаев, официальный представитель КСЭК МЗ РК.

Предприниматели же к таким мерам не готовы. Они просят продлить сроки обязательной вакцинации сотрудников. На сегодняшний день, по данным профильной Ассоциации, в сфере общественного питания работает два миллиона человек. Привить всех за полмесяца невозможно, считают рестораторы. Тем более, что бизнесмены не могут заставить всех вакцинироваться.

— Мы «за» вакцинацию, но не в такие кротчайшие сроки. Физически невозможно. Сейчас предприниматели за свой счёт производят скрининг. Потому что из-за того, что не производили скрининг, очень много серьезных случаев: температура, люди даже в больницы попадали. Хотя бы до 1-15 сентября надо продлить срок, — выразила свое мнение советник главы ассоциации общественного питания Казахстана Вероника Нурпеисова.