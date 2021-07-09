С 26 июня РК находится в красной зоне. В связи с распространением «Дельта штамма» заболеваемость за последние 2 недели выросла почти в 2 раза.

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«В связи с распространением «Дельта» штамма в мире Министерством здравоохранения проведен ПЦР скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ. На 1 июля 2021 года проведен ПЦР скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент», — сообщил М.Шоранов.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 7 июля 2021 года «Дельта» штамм SARS-CoV-2 выявлен в 104 странах мира.

С учетом распространенности «Дельта штамма» за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом по республике отмечается подъем заболеваемости практически во всех регионах.

Рост заболеваемости составил 1,9 раза.

«Дельта» штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, в среднем от 1 человека инфицируется 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов — 3-4 человека, отличается более коротким инкубационным периодом продолжительностью до 7 дней.