«В связи с резким ухудшением эпидситуации по коронавирусной инфекции на очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне», – резюмировала Ажар Гиният.

Напомним, Шымкент накануне вошел в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно фиксируются сотни положительных ПЦР результатов. Только за прошедшие сутки в южном мегаполисе зарегистрировали 221 случай заболевания Covid-19.