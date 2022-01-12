Министр здравоохранения Ажар Гиният подчеркнула, что с учётом распространения штамма «Омикрон» необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения.
«Для защиты наиболее уязвимых групп населения расширен выбор вакцин. Вакцина «Комирнати» (Pfizer) будет дополнительно предложена не только для вакцинации детей и беременных женщин, но и для ревакцинации лиц старше 60 лет», – отметила Ажар Гиният на заседании правительства.
Теперь лица старше 60 лет смогут привиться американским препаратом на бесплатной основе.
По словам министра здравоохранения, в стране за последнюю неделю темпы вакцинации снизились многократно.
«В связи с резким ухудшением эпидситуации по коронавирусной инфекции на очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне», – резюмировала Ажар Гиният.
Напомним, Шымкент накануне вошел в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно фиксируются сотни положительных ПЦР результатов. Только за прошедшие сутки в южном мегаполисе зарегистрировали 221 случай заболевания Covid-19.