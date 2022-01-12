За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза больше предыдущего показателя.

Самое большое количество ПЦР положительных анализов на коронавирус зафиксировано в Нур-Султане. Там всего за сутки, вирусную инфекцию подхватили сразу 3 312 человек.

Сразу после столицы, по темпам распространения КВИ, находится Шымкент. Здесь зарегистрировано 221 случай заболевания.

По данным Минздрава, за сутки от COVID-19 в Казахстане умерли два человека. Среди больных пневмонией умерших нет.

Всего в Казахстане, в состоянии крайней степени тяжести находятся 59 пациентов, на аппарате ИВЛ – 41 пациента.