Врачи бьют тревогу! В горздраве не исключают существования омикрона в Шымкенте.

После новости о возвращении Шымкента в «красную» зону, горожане устремились в аптеки. Люди запасаются противовирусными препартами, на всякий случай. Айдос Абуов работает медиком, в силу своей профессии он ежедневно контактирует с зараженными. Мужчина беспокоится за родных — дома его ждут двое детей и жена.

«В связи с тем, что город вошел в красную зону, я сейчас закупаюсь таблетками против гриппа. Если вдруг ситуация ухудшится, приму эти таблетки и улучшу свой организм. Еще в Казахстане появился омикрон, закупился масками, перчатками и антисептиками, на случай если в Шымкенте появится омикрон«,- делится житель г. Шымкента Айдос Абуов.

Об ухудшении эпидситуации говорит и главный врач Шымкента, число заболевших коронавирусом растет! Больше всего ковид-инфицированных — среди беременных, подростков и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

«Везде у нас нарушаются эпидтребования, люди перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоватсья антисептиком. За вчерашние сутки у нас 141 COVID инфицированных. Больше 90 % идут с симптомами, 48 пациентов буквально вчера мы положили в больницу. У нас сейчас в COVID центре находятся 167 пациентов, из них 65 беременные женщины, 13 пациентов находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии»,— рассказывает руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Бакытжан Позилов.

Проникновения омикрона в Шымкент Бакытжан Позилов не исключает. От других штаммов его сложно отличить, но очевидно одно — омикрон поражает организм стремительнее и сильнее.

«Омикрон более заразный. То есть, если мы раньше видели, что у других штаммов инкубационный период до 14 дней, у омикрона очень короткий инкубационный период, буквально 2-3 дня и человек уже болеет. Также омикроном чаще болеют молодые люди. Но, в плане лечения ничего не меняется»,- рассказывает руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Бакытжан Позилов.

На случай ухудшения эпидситуации, горздрав подготовил 4 тыс. койко-мест. Шымкент обеспечен медикаментами на 2 месяца.

Коркем Усибалиева