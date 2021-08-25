При обыске стражами порядка у него было изъято 1426 кустов конопли.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» выявлен факт выращивания запрещенных растений.



Полицейские установили, что житель дачного массива Кайнар-булак выращивал у себя во дворе наркотикосодержащее растение коноплю в большом количестве. При обыске стражами порядка было изъято 1426 кустов конопли, общий вес растения составил чуть больше 264 килограммов, сообщает Департамент полиции города Шымкента.

По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 300 УК РК (Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества). В настоящее время проводится досудебное расследование.