Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в посеве конопли.

В дежурную часть Созакского РОП поступила оперативная информация о том, что некий местный житель занимается незаконным выращиванием наркосодержащих растений. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК “Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества”. Получив сообщение, полицейские Созакского РОП приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате принятых мер стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства.

При обыске в доме задержанного оперативники обнаружили шесть кустов наркосодержащего растения.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу, согласно которой наркосодержащие растения оказались “коноплей”. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемый находится под подпиской.