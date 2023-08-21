Тонну растущей конопли обнаружили полицейские в Туркестанской области

Усиленная борьба с оборотом наркотиков продолжается в Туркестанской области.

Полицейские на берегу реки Сырдарья в селе Кызылшаруа Сауранского района обнаружили 4500 кустов конопли. Согласно заключению экспертиз растение весило около тонны. Кем именно является организатор наркобизнеса и задержан ли он, в МВД не уточнили. Однако в ведомстве заявили, что для выявления плантации правоохранители работали совместно с представителями комитета национальной безопасности и провели воздушную разведку на территории региона. В операции также была задействована авиация национальной гвардии.

Кайрат Нурымов, оперативный представитель по особо важным делам отдела по борьбе с наркопреступностью МВД РК:

«Кусты достаточно высокие, крупные, наступил уже период созревания. Примерно каждый кус может дать до килограмма наркотиков марихуаны. Здесь стоит палатка, место ночлега и различные инструменты для купирования наркотиков».