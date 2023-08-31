Обиженная жена сдала полиции мужа за выращивание конопли в огороде

Суд признал мужчину виновным и осудил его на 1 год лишения свободы, передает OTYRAR.

Как выяснилось, после очередной ссоры, жительница Шымкента обратилась в полицию. Она рассказала, что у мужа в огороде растут запрещенные сорта конопли, а по приезду инспектора показала три куста.

В ходе следствия было достоверно установлено, что гр. А выращивал запрещенные к культивированию сорта конопли, содержащие наркотические вещества. В суде свою вину подсудимый признал и рассказал, что обнаружил у себя в огороде дикорастущие кусты, которые иногда поливал. Согласно заключению эксперта, изъятые растения являются наркосодержащими.