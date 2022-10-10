Шымкентскому наркоаграрию вынесли приговор за выращивание конопли

56-летний мужчина организовал некую мини-наркоплантацию прямо во дворе своего дома. За культивирование запрещенных веществ его приговорили к 1 году ограничения свободы, передает OTYRAR.

Интересную находку обнаружили сотрудники полиции в ходе очередного рейда. Во дворе частного жилого дома житель Шымкента выращивал дурман-траву.

Полицейские изъяли куст наркотического растения, а 56-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания.

По факту проведено расследование по части 1 статьи 300 УК РК “Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества”.

Судом житель Шымкента приговорен к одному году ограничения свободы.