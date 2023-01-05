Шымкентца приговорили к 100 часам принудительного труда

За любовь к конопле 33-летний житель Шымкента был приговорен к ограничению свободы на 1 год и 100 часам принудительного труда.

Как сообщили в ДП Шымкента, мужчина выращивал дома наркотическое растение. У него при проверке был изъят куст конопли.

По факту проведено расследование по части 1 статьи 300 УК РК “Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества”.

Полицейские предупреждают, что любое незаконное обращение с наркотическими средствами влечет уголовную ответственность.