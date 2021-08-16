Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы расследует уголовное дело в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «World Business Consulting».

По данным финансовой разведки организаторы финансовой пирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и др.

В свою очередь данные аффилированные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.

В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы финансовой пирамиды, находясь за рубежом, посредством видеосвязи проводят с гражданами Казахстана онлайн встречи, а также распространяют недостоверную информацию о якобы их законной деятельности.

В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.

Агентство напоминает гражданам быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «World Business Consulting», просим обратиться в ДЭР города Алматы по телефонам +7 775 923 40 90, +7 708 192 28 18.

Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований АФМ РК.